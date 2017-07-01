Александр Охрименко: Аграрный бизнес действительно может спасти экономику России в условиях, когда выручка от продажи нефти и газа падает

"Интересный факт. Сумма экспорта России многократно больше экспорта Украины. Нефть и газ дают о себе знать. Но если вычесть из экспортной выручки России за 2016 год сумму выручки от продажи нефти и газа, то получается, что экспортная выручка на одного жителя России составила 792 доллара США. Для сравнения: сумма экспортной выручки за 2016 год на одного жителя Украины - 861 доллар США. Что бы там не говорили, но Россия - это действительно "колосс на нефтяных ногах". Без нефти и газа Россия, скорее всего, была бы слабее не только Украины, но даже Белоруссии и Грузии. Нельзя всегда надеяться только на нефть и газ, тем более, когда цены на эту продукцию такие нестабильные.

Хотя стоит, справедливости ради, сказать, что в последнее время Россия резко наращивает экспорт зерна и продовольствия. За 2016 год доля экспорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья составила 6% от общего экспорта России. Хотя в 2013 году этот показатель был всего 3%. Что же касается экспорта пшеницы, то за 2016 год Россия продала на экспорт пшеницы на 85% больше, чем за 2013 год в натуральных показателях. Это хорошо, что Россия решила развивать аграрный бизнес. Это действительно может спасти экономику России от краха в условиях, когда выручка от продажи нефти и газа падает. Может вообще стоит России подумать о начале процесса сноса промышленных заводов и увеличении объема сельскохозяйственных земель под посевы зерна? Ибо не стоит забывать, что основной потенциал Российской империи, на которую так хочет походить современная Россия, это, как раз, выращивание зерна на экспорт. Может, стоит тряхнуть стариной и вспомнить славные времена крестьянской России с лошадками, коровам и телегами, которые повезут Россию в будущее мировой экономики?"