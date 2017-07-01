Причина гибели журналистки «Страна.ua» в ДТП под Одессой

Журналистка издания «Страна.ua» Анастасия Рафал получила смертельную травму в ДТП, которое произошло в ночь с 21 на 22 июля на трассе Одесса - Киев неподалёку от села Троицкое Любашёвского района.

ДТП произошло около 4:00. По предварительной информации водитель не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате столкновения девушку выбросило на проезжую часть, она получила травмы головы и скончалась до прибытия скорой помощи. Её гибель обнажила ещё одну проблему, связанную с вопросом безопасности пассажирских перевозок вообще и сервиса Bla-bla-car в частности.

По словам коллеги погибшей, в результате ДТП погибшую выбросило из микроавтобуса, в котором они ехали, вместе с креслом. Именно это, по всей видимости, стало причиной смертельной травмы: другие пассажиры авто отделались куда более лёгкими повреждениями. Иными словами, авария, по всей видимости, была не такой уж серьёзной, а трагедия произошла из–за неудовлетворительные технические состояния транспортного средства (в нормальном авто кресла не должны отрываться даже при серьёзных авариях).

Bla-bla-car задуман как социальный проект, предоставляющей водителям, едущим по своим делам в другой город, сэкономить на топливе, разделив расходы на поездку с другими людьми, которым надо по тому же маршруту. Однако на практике сервис стал своеобразным средством поиска клиентов для совсем уж неофициальных перевозчиков: одиночек, работающих без лицензии и, хотя бы, минимальных разрешений (кроме разве что водительских прав определённой категории)

Такие перевозки стоят дешевле и удобнее, чем регулярные. К примеру, не нужно иногда часами ждать, пока рейсовый микроавтобус наберёт достаточно пассажиров. Однако важно понимать: экономия денег и времени происходит за счёт вашей безопасности. Автомобильный транспорт и без того является одним из наиболее опасных, и увеличивать риски, связываясь с ни перед кем не отвечающим перевозчиком – очень опасно.