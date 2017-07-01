Высший совет правосудия займётся расследованием случая блокады Ширяевского суда

Напомним, что 21 июля группа «активистов» из организации «Україна – це ми» окружила Ширяевский суд шинами и грозила их поджечь в случае, если судом не будет принято устраивающее их решение. При этом они заблокировали здание и в течение определенного времени никого не выпускали оттуда.

Особому давлению подвергся судья Сергей Палий, в кабинет которого ворвались активисты для проведения, по их словам, «воспитательной беседы». Именно он вел дело о ДТП, одним из участников которого была жена сотрудника прокуратуры.

По словам активистов, это была мирная акция.

Однако сотрудники суда справедливо обратили внимание на то, что, во-первых, если это мирная акция, то о ее проведении должно было быть уведомлено заранее. Во-вторых, понятие «мирная акция» никак не вяжется с блокадой суда. И, наконец, в-третьих, насильственное проникновение в кабинет судьи имеет все признаки силового захвата здания суда, что является уголовным преступлением.

Тем не менее, «активисты» продолжают настаивать на мирном характере акции.

Вероятно, по мнению доморощенных и заезжих «активистов» и «патриотов», если в ходе их акции никому не нанесли повреждений, никого не избили и не покалечили, значит и акция была по определению мирной.