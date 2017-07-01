Страшное ДТП на трассе «Одесса-Киев» унесло жизни пяти человек

По информации ГУНП, автомобиль «Опель-Астра», в котором ехали пятеро молодых людей, на полной скорости съехал с дороги и врезался в дерево. В результате все пятеро находившихся в нем людей в возрасте от шестнадцати до двадцати двух лет погибли на месте.

Поводится расследование. По предварительным данным, 17-ти летний водитель, который сидел за рулем родительского автомобиля, просто не справился с управлением.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Хотя, в ходе неофициального общения, правоохранители не исключают, что расследование трагедии вполне может быть закрыто по причине смерти ее виновника.