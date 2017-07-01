Митинг «За свободный интернет» в России

В Москве проходит акция «За свободный интернет» против ограничения интернета. Об этом сообщает ВВС

«Протестующие прошли шествием по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, а также по проспекту Академика Сахарова, где состоялся митинг. Протестующие требуют отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова. Акция согласована с мэрией столицы», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, еще до начала митинга произошло первое задержание.

В частности, организаторы акции выступают против цензуры в интернете. Они также призывают российские власти реабилитировать осуждённых за репосты и лайки в социальных сетях.

Как известно, перед уходом на каникулы Госдума одобрила дополнительные ограничения в интернете. В частности, были приняты законы о запрете средств обхода блокировок и регулировании работы мессенджеров.