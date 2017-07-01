Дуэль микроавтобуса с автомобилем закончилась в пользу последнего

Инцидент произошел накануне в Измаиле. На пересечении улиц Семинарской и Коммерческой автомобиль «Шкода» столкнулся с микроавтобусом «Рено».

В результате, именно микроавтобус слетел с дороги и перевернулся. В следствии чего, его водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Проводится расследование.

По предварительной информации, виновником столкновения стал водитель «Шкоды», который, нарушив правила дорожного движения, не предоставил права преимущественного проезда микроавтобусу, как того требовал специально установленный знак.

Почему водитель автомобиля его проигнорировал, пока непонятно.