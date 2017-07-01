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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Столкновение с деревом стоило жизни водителю грузовика

Категория: Новости


Трагедия произошла накануне в Раздельнянском районе.

По информации ГСЧС, в селе Розановка грузовик «Mercedes-Benz» внезапно съехал с дороги и на полной скорости врезался в дерево. В результате водитель от полученных травм скончался на месте, а пассажир был госпитализирован.

Что стало причиной ДТП, пока непонятно.

По предварительным данным, водитель грузовика просто не справился с управлением своего «железного коня». Информации о том, что водитель мог находится в состоянии алкогольного опьянения, пока нет.



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