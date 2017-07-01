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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Сильный взрыв произошел сегодня в самом центре Одессы

Категория: Новости / Происшествия


Сильный взрыв произошел сегодня в самом центре Одессы

Как выяснилось, на улице Жуковского около 10 часов 30 минут взорвался припаркованный автомобиль.

По имеющимся данным, сила взрыва была столь велика, что в соседнем доме повыбивало стекла, а звук хлопка был слышен по всему центру города. Кузов автомобиля буквально разорвало на части, после чего он загорелся.

Сейчас на месте работают правоохранители, взрывотехники и пожарные. По имеющимся данным, пострадавших нет.

Отметим, что взорванный автомобиль был припаркован в непосредственной близости от  здания СБУ и помещения, которое занимает общественная организация «РГБ».



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