Одесса бросает вызов Каннам

На этой неделе в Одессе впервые в Украине будет проведен фестиваль фейерверков.

Об этом рассказала директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

По ее словам, фестиваль пройдет 28 июля с 22 часов на Морвокзале.

«Ничего подобного ни в Одессе, ни в Украине никогда не было! Небо будет озаряться фейерверками в течение часа. Поэтому все пришедшие на него получат большое удовольствие!»

По ее словам, салюты будут видны по всему побережью и большей части городского центра, но, безусловно, лучше всего их будет смотреть с Потемкинской лестницы.

Как особо отметил Геннадий Труханов, «…ранее такой фестиваль проводился в знаменитых Каннах. И теперь я очень рад, что и Одесса пошла по этому пути!»