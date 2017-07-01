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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Одесса заговорит по-итальянски?

Категория: Новости


Одесса заговорит по-итальянски?

В Одессе до конца года откроется новый национальный культурный центр .

На сей раз итальянский.

Об этом рассказал на аппаратном совещании городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, уже достигнуто соглашение с руководством Италии о значительном усилении экономических и культурных связей между Италией и Одессой.

Причем, по его словам, речь идет не только об укреплении партнерских связей с нашим городом-побратимом Генуей.

Так, мэр пообещал, что «… уже в ноябре в Одессе наряду с действующими израильским и французским культурными центрами откроется еще и итальянский!»

По его убеждению, это «значительно разнообразит национальный колорит нашего города!»

 



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