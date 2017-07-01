Одесса заговорит по-итальянски?

Автор: Александр Михайлов «Слово»
В Одессе до конца года откроется новый национальный культурный центр .
На сей раз итальянский.
Об этом рассказал на аппаратном совещании городской голова Геннадий Труханов.
По его словам, уже достигнуто соглашение с руководством Италии о значительном усилении экономических и культурных связей между Италией и Одессой.
Причем, по его словам, речь идет не только об укреплении партнерских связей с нашим городом-побратимом Генуей.
Так, мэр пообещал, что «… уже в ноябре в Одессе наряду с действующими израильским и французским культурными центрами откроется еще и итальянский!»
По его убеждению, это «значительно разнообразит национальный колорит нашего города!»