Одесса заговорит по-итальянски?

В Одессе до конца года откроется новый национальный культурный центр .

На сей раз итальянский.

Об этом рассказал на аппаратном совещании городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, уже достигнуто соглашение с руководством Италии о значительном усилении экономических и культурных связей между Италией и Одессой.

Причем, по его словам, речь идет не только об укреплении партнерских связей с нашим городом-побратимом Генуей.

Так, мэр пообещал, что «… уже в ноябре в Одессе наряду с действующими израильским и французским культурными центрами откроется еще и итальянский!»

По его убеждению, это «значительно разнообразит национальный колорит нашего города!»