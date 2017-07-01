Одесский международный кинофестиваль был проведен на самом высоком уровне

Такую оценку дал организации и проведению этого знакового мероприятия городской голова Геннадий Труханов.

При этом, по его словам, заслуга в этом принадлежит не только организаторам фестиваля, но и коммунальным службам.

Поэтому он выразил благодарность всем, кто был задействован в организации мероприятия и попросил их не расслабляться, так как различные фестивальные мероприятия будут проводиться в нашем городе регулярно.

Отметим, что по информации директора департамента культуры и туризма Татьяны Марковой, прошедший кинофестиваль стал рекордным.

Достаточно сказать, что «…на него поступило более двухсот заявок из сорока шести стран, а в дополнение к длинной и короткой лентам была запущена так же лента документального кино!»

Что же касается гостей, то, по ее словам, только ВИП-персон прибыло на треть больше, чем ожидалось. Всего же гостей оказалось столько, что одесским отельерам с трудом удалось их размесить.