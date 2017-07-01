Начаты работы по углублению дна порта «Южный»

Китайская компания China Harbour Engineering Сompany Ltd. начала работы по дноуглублению в порту «Южный».

Соответствующая информация была размещена на странице компании в Facebook. Также сообщается, что «работы продлятся до конца декабря 2019 года».

Напомним, что CHEC выполнит дноуглубление во внутренней акватории порта Южный в рамках заключённых ранее контрактов по двум проектам:

«Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий морского порта Южный» (первая очередь) — дноуглубление подходного канала для MV Cargo;

«Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам № 5–6 порта «Южный» (строительно–монтажные работы)».

Как уточняют в Администрации морских портов Украины, в данный момент работы проходят в рамках проекта, который предусматривает увеличение глубин до 16 м для запуска одного из крупнейших в Украине зерноперегрузочных комплексов — терминала MV Cargo. Участок, на котором ведётся дноуглубление, находится в северо–западной части Малого Аджалыкского лимана на акватории проектируемых причалов №№ 23-25. Работы будут вести три земкаравана, состоящих из трех грейферных земснарядов, девяти грунтоотвозных шаланд, морского буксира и двух рабочих катеров. Общий проектный объем дноуглубления составляет 4 393 075 куб. м. Сброс изъятого грунта будет осуществляться на морской отвал, который находится на расстоянии 20,5 км от участка дноуглубления. Работы здесь будут продолжаться до 31 марта 2018 года.