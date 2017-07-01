«Big Band Odessa City» - начало!

Жаркий воскресный день 23 июля стал первым днем в биографии нового одесского оркестра. В Ротонде Горсада состоялась презентация нового проекта Одесского муниципального театра духовой музыки оркестра «Big Band Odessa City». Новый оркестр представляет собой профессиональный джазовый коллектив, созданный при поддержке Департамента культуры и туризма одесского городского совета в 2017 году на базе муниципального театра духовой музыки им. А. Салика.

Художественный руководитель нового оркестра, хорошо известный всем одесским любителям музыки, выпускник одесской консерватории, лауреат Международных конкурсов и фестивалей, Игорь Знатоков.

В репертуаре «Big Band Odessa City» прекрасно подобранные и исполненные джазовые стандарты, джазовые обработки известных музыкальных произведений звучавшие в исполнении Френка Синатры и Джона Леннона.

Как и положено настоящему биг-бэнду, в его составе мощная вокальная группа. В ее числе, хорошо известный одесским любителям эстрадного вокала, дуэт Алены и Сергея Меньшагиных, а также солисток Натальи Битько и Натальи Войсковой.