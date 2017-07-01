С начала года более тысячи ветеранов АТО получили помощь одесских медиков

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания директор департамента здравоохранения горсовета Евгений Григорьев.

По его словам, «…с начала года одесские медики провели осмотр и лечение 1238 участников АТО» Из них 23 пациента прошли полный курс стационарного лечения. Всего же на лечение участников АТО из городского бюджета потрачено 167 тысяч гривен. При этом, основное лечение ветеранов АТО проводится на базе ГКБ №5, где для этого созданы все необходимые условия.

«Только на закупку самого современного оборудования туда было направлено 6,7 миллионов гривен», — отметил чиновник. Кроме того, участники АТО получают бесплатно не только обследование, лечение и питание, но и медикаменты.

Добавим, что по информации городского департамента здравоохранения, в ГКБ №8 планируется создать специальный центр психологической реабилитации воинов АТО.