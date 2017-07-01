Обещание губернатора начать строительство взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту уже в этом году остается в силе

Об этом Максим Степанов сообщил на в ходе краткого общения с журналистами.

По его словам, «…все, что я обещал, я довожу до конца». Он отметил, что «…сейчас заканчиваются согласования последних технических нюансов и скоро все будут приятно обрадованы».

Напомним, что губернатор уже неоднократно заявлял, что строительство новой взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту является одной из приоритетных задач. Поскольку от этого напрямую зависит эффективность работы главных воздушных ворот юга Украины.

При этом старую «взлетку» планируют в дальнейшем использовать как рулежную дорожку.