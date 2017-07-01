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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Кустурица попал в базу «Миротворца»

Категория: Новости

Кустурица попал в базу «Миротворца»

Известный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица попал в базу «Миротворца» после своих гастролей в Крыму.

Ему вменяют «нарушение государственной границы Украины, отрицание российской агрессии и участие в легализации аннексии Крыма».

23 июля Эмир Кустурица вместе с группой The No Smoking Orchestra дал концерт в Ялте. Режиссёр подчеркнул, что не боится возможных санкций за гастроли в Крыму.

Ранее на «Миротворец» уже попали телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, дрессировщик кошек Юрий Куклачёв, актёр Михаил Боярский, бывшая участница Дома-2 Ольга Бузова и многие другие.



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