Вместо ведомственного детского сада ЧМП будет частный?

Проект решения о продаже заброшенного детсада по адресу: Сегедская, 8-А «Строительной компании «Будстрой» выносился на очередную сессию Одесского горсовета и сегодня был согласован комиссией по коммунальной собственности.

Ранее этот вопрос уже выносился на рассмотрение депутатского корпуса, однако был снят с повестки дня для более детального изучения вопроса.

Объект планируют продать частной фирме, контракт с которой заключили совсем недавно. Строение будет приватизировано двумя частями — по 837,95 квадратных метра. Председатель комиссии по коммунальной собственности Василий Шкрябай заверил, что на этой территории будет построен частный детский сад, по крайней мере, такой профиль использования указан в документе.

Раньше на Сегедской, 8-А, находился «ведомственный» детсад ЧМП.