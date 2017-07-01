Памятник архитектуры Дом Маврокордато собираются продать под торговый центр

Нежилые помещения первого, второго, цокольного этажей и антресоли по улице Греческой, 20 предлагается продать нынешнему арендатору — ООО «Джексонвиль». Данное решение 24 июля одобрила комиссия по вопросам коммунальной собственности.

Здание памятника архитектуры, Дома Маврокордато (дома с самым длинным балконом) в 754,3 квадратных метра было передано в аренду ООО «Джексонвиль» по распоряжению мэра от 25 мая 2017 года. Помещение продаётся для размещения торгового объекта.

Компания существует не более года. Учредителем фирмы, согласно реестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, значится Марианна Згонник. Згонник является также учредителем СП «Соллинг», которому также отвели участок на территории бывшего Летнего театра в Горсаду.