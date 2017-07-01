«Сказочный пендель» как метод воздействия одесского губернатора

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов потребовал провести Интернет во все школы Одесской области — как это будет сделано, чиновника не волнует.

Об этом губернатор заявил в ходе аппаратного совещания 24 июля.

«Есть такое лекарство — сказочный пендель! Остался месяц до нового учебного года! Меня не устраивает, что какая–то школа останется без интернета. У нас куча провайдеров, поэтому с каждым встречайтесь и разговаривайте, мне всё равно, как вы это сделаете! Каждая школа должна быть обеспечена интернетом!» — заявил Степанов.

Как уточнили в пресс-службе Одесской ОГА, в некоторых районах области к Интернету подключены лишь 20-40% всех школ. Причём в ряде случаев (например, на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой) подключить учебные заведения к Всемирной Паутине технически невозможно.