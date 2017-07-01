Летняя Школа юного журналиста в Одессе

В этом году в Национальном университете впервые запустили проект «Летняя школа юного журналиста». Абитуриенты со всей Украины съехались в Одессу для того, чтобы освоить азы журналистского мастерства.

Мы проводим серию тренингов, мастер-классов и приглашаем специалистов из сферы фотожурналистики, радиожурналистики, тележурналистики. И плюс даем знания по журналистской этике, по журналистским стандартам. Поскольку ребята, которые в будущем хотят работать в этой сфере, должны обладать этими знаниями. Кроме того, у нас идут занятии и по такому направлению, как реклама и пиар. Поскольку эта специализация у нас есть на факультете, и мы тоже даем ребятам возможность с этим познакомиться. — рассказывает Татьяна Кузнецова, декан факультета журналистики Одесской Юракадемии.

Абитуриенты рассказали об особой атмосфере, которая царит на факультете, и о возможностях, которые предоставляет Юридическая академия.

Атмосфера, которая царит на этом факультете, конечно же очень творческая! Впечатляют и те реальные возможности, которые предоставляет Одесская юридическая академия в профессиональном развитии. Журналистом я хотела стать еще когда была маленькой. Я определилась с выбором будущей профессии в 6 классе. И с того времени я ни на секунду не сомневалась, что пойду именно по этой дороге. — поделилась с нами Анастасия Доши, абитуриентка.

Отметим, что уже с первого курса студенты факультета журналистики имеют возможность проходить стажировки в ведущих всеукраинских и региональных СМИ. Среди них более ста информационных интернет-порталов и газет, около пятидесяти радиокомпаний и телеканалов, таких как «Интер», «1+1», «СТБ», «Новый телеканал», «Первый национальный», «Зеркало недели», «Голос Украины» и другие. Кроме того, постоянную базу практики составляют самые рейтинговые телеканалы города Одессы «Репортер», «Третий Цифровой», «Академия», «Здоровье», всеукраинская общественно-политическая газета «Слово», «Вечерняя Одесса», радио «Одесса-мама», «Европа плюс», «Просто Радио». При кафедре журналистики работают две учебные теле- и радиостудии, где студенты в реальных условиях отрабатывают практические навыки работы журналиста, создают и записывают собственные программы и проекты.

На базе факультета создана «Творческая мастерская» – современная площадка для проведения различных мастер-классов и лекций, имеется свое коворкинговое пространство. А также действует Лаборатория прикладных PR-технологий, в которой студенты могут не только познакомиться с новинками мировых PR-технологий, но и принять участие в их разработке. В этом году факультет открывает новую магистерскую программу: «Международная журналистика». Занятия для студентов будут проводить ведущие отечественные и зарубежные профессионалы как в сфере традиционных СМИ (телевидения, радио, прессы), так и в сфере новых медиа, а также специалисты в области дипломатии и международного права. Будущие журналисты-международники будут слушать лекции на европейских языках – английском, немецком, французском.