Взрыв автомобиля на Жуковского – это покушение на лидера РГБ?

Именно такую версию упорно озвучивают активисты приснопамятной «Ради громадської безпеки», рядом с офисом которой накануне утром взорвался автомобиль. По их словам, лидер РГБ Марк Гордиенко якобы проходил мимо незадолго до взрыва.

Отметим, что данные полицейского расследования пока, мягко говоря, не подтверждают это утверждение.

Дело в том, что согласно выводам экспертов, в автомобиле «ВАЗ2101» на улице Жуковского взорвалось безоболочное взрывное устройство мощностью около шестисот граммов в тротиловом эквиваленте.

Эти данные фактически «множат на ноль» версию активистов. В случае, если бы действительно имело место покушение, то взрывное устройство наверняка было бы куда мощнее и начинено «поражающими элементами», которые, собственно говоря, и призваны наносить максимальные повреждения цели, не находящейся в эпицентре взрыва.

Таким образом, это было, по всей вероятности, лишь актом устрашения.

Если, конечно, взрыв автомобиля не стал следствием более тонкой игры, имевшей целью привлечь внимание к самой организации, которое за последние месяцы сильно поблекло.