На Ланжероне сгорел знаменитый «Хуторок»

Про информации очевидцев, возгорание в известном одесском ресторане «Хуторок» произошло около 19 часов. Первым якобы загорелся шатер над мангалом. Но, поскольку конструкции ресторана практически целиком деревянные, огонь буквально за несколько минут распространился по всему зданию, охватив площадь более трехсот квадратных метров.

Ситуацию, дополнительно осложнили ещё два обстоятельства: наличие на кухне ресторана газовых баллонов, некоторые из которых взорвались и крайне узкий подъезд, к тому же буквально запруженный индивидуальным транспортом. Поэтому пожарные подразделения не смогли своевременно подъехать к очагу возгорания.

В результате, несмотря на все усилия пожарных, ресторан выгорел практически полностью. В противопожарных работах было задействовано около пятидесяти сотрудников ГСЧС. Общая площадь возгорания в конечном итоге составила около одного квадратного километра.

К счастью, всех работники ресторана и посетители смогли быстро покинуть здание. Поэтому пострадавших от пожара нет.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Проводится расследование.