Для того, чтобы переселенцы не занимались самозахватами нежилых зданий, им просто нужно предоставить хотя бы минимально достойное жилье

Такое убеждение высказал в ходе краткого общения с журналистами губернатор Одесской области Максим Степанов.

По его словам, «…они что, от хорошей жизни захватывают заброшенные здания, где им потом к тому же отключают свет и воду? Многим из них буквально негде жить».

Глава региона подчеркнул, что к нам приехали из зоны боевых действий люди разного достатка. И многим просто не на что нанимать жилье.

Он заявил, что в принципе областные власти уже нашли решение вопроса. «Найдено подходящее здание бывшего общежития, в нем будет проведена необходимая реконструкция, создана инфраструктура, после чего там смогут поселиться все те переселенцы, кто остро нуждается в «крыше над головой» и не может решить этой проблемы самостоятельно».

Правда, хотя, по словам губернатора, строительные и реконструкционные работы начнутся уже в этом году, заселение, по всей вероятности, стоит ожидать не ранее следующего года.

Отметим, что где именно расположен этот будущий региональный центр размещения переселенцев, губернатор не уточнил. По всей вероятности, он имел в виду комплекс зданий в селе Степовое Раздельнянского района, который недавно был представлен вице-премьеру Павлу Розенко.