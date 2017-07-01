Мустафа Найем: зарплата нардепа должна составлять 30 тыс. грн.

Если у народного депутата есть семья и дети, его зарплата должна составлять от 40 до 50 тыс. грн., если нет — можно прожить и на 30 тыс.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем, известный борец с коррупцией, призвавший в 2013 году выходить на Евромайдан через соцсети.

«В принципе, если не иметь семьи, можно и на 30 тысяч прожить. [...] Если у него есть семья, дети, я думаю, 40–50 тысяч ему бы хватило», — сказал он.

Напомним, что в начале каденции нынешнего созыва Верховной Рады, когда Мустафа Найем стал депутатом впервые, зарплата народных депутатов составляла 6 тыс. грн. С апреля 2016 года она выросла до 17,5 тыс. грн.