Активисты «патриотических» организаций оставили Украинский театр без директора

Запланированный на 24 июля конкурс на должность директора Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. Василько не состоялся: активистам «патриотических» организаций не понравился список претендентов. Об этом сообщили в управлении культуры Одесской ОГА.

В конкурсе на должность руководителя театра участвовали 4 человека.

Это ассистент режиссёра Одесского областного театра кукол Олег Гусаренко, администратор Дворца культуры санатории имени Пирогова и общественный деятель Олег Осадчий, режиссёр и художественный постановщик Украинского театра, народный артист Украины Игорь Равицкий и бывший начальник управления культуры и туризма Одесской облгосадминистрации Владислав Станков.

В частности, у активистов вызвала претензии кандидатура бывшего руководителя управления культуры ОГА Владислава Станкова, который ранее являлся членом Партии регионов. Они пригрозили членам комиссии неприятностями в случае, если его всё-таки изберут на место директора театра.

Угрозы активистов произвели впечатление на членов конкурсной комиссии: из девяти её членов голоса за Станкова подали лишь трое. Ещё двое поддержали действующего художественного руководителя театра Игоря Равицкого, трое проголосовали против всех, один член комиссии предпочёл воздержаться.

Таким образом, Украинский театр пока останется без директора.