Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф проверила работу Одесского порта

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф посетила Одесский порт, где прежде всего посетила перевалочный комплекс в Хлебной гавани, которым оперирует компания ООО «Бруклин-Киев».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

Указанная компания реализует масштабный инвестиционный проект, составной частью которого является причал 1-с Андросовского мола (сооружается за счет средств АМПУ). На данный момент готовность указанного гидротехнического сооружения составляет чуть более 50%.

Джудит Гоф выразила свое удовлетворение тем, что ООО «Бруклин–Киев» имеет возможность динамично развиваться и из года в год наращивать грузооборот. Вместе с тем, она констатировала, что иностранные инвесторы могли бы развивать свой бизнес в порту значительно эффективнее, если бы не многочисленные бюрократические препятствия.

Начальник Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук поблагодарил госпожу Гоф за внимание к планам развития порта и отметил, что недавнее утверждение Кабинетом министров Украины финансового плана АМПУ на 2017 год позволит, во–первых, ускорить процедуру выделения финансирования для достройки причала 1-с, во–вторых, демонтировать списанное производственное здание, которое не позволяло оператору ООО «Бруклин–Киев» и его иностранному партнёру, всемирно известной компании Louis Dreyfus, завершить строительство зерноперевалочного комплекса на Андросовском молу.

«Администрация порта всячески способствует нашим иностранным партнёрам, которые вкладывают средства в развитие производственной инфраструктуры, — подчеркнул Ткачук. — Мы понимаем, что частные инвестиции — это создание дополнительных рабочих мест, расширение базы налогообложения и, наконец, укрепление конкурентоспособности нашего предприятия на черноморском рынке портовой перевалки».