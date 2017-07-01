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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Конкурс «Дай имя малышу» на лучшую кличку для новорождённых питомцев зоопарка

Категория: Новости

Конкурс «Дай имя малышу» на лучшую кличку для новорождённых питомцев зоопарка

В Одесском зоопарке объявлен конкурс «Дай имя малышу» на лучшую кличку для новорождённых питомцев.

Как сообщает управление информации Одесского городского совета, путём зрительского голосования и с учетом мнения жюри, в состав которого войдут заведующие секциями животных, будут выбраны лучшие клички для каждого малыша. Итоги конкурса будут подведены 5 августа на празднике «День малышей». Всех победителей ждут призы.

В официальной группе Одесского зоопарка будут размещены фотографии малышей, под фотографиями будут указаны: пол животного и количество новорождённых этого вида. Все подписчики группы могут написать в комментариях свои пожелания по поводу имени.

Напомним, недавно многие обитатели Одесского зоопарка обзавелись потомством. Счастливыми родителями стали камерунские козы, австралийские птицы эму, зелёные мартышки, парагвайская анаконда и др.



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