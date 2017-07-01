Отключение электроэнергии в Одессе на 26 июля

Центральный, Черноморский РЭС доводят до сведения одесситов, что 26 июля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия (возможны дополнения)
Центральный РЭС
Плановые ремонтные работы ТП 855(вых.2) ТП 184
ул. Самолетная, 12-18;
ул. Овидиопольская, 21-23;
ул. Прирельсовая, 3-19, 6-38;
ул. Среднефонтанская, 29-51, 26-28;
пер. Среднефонтанский, 16/18, 12;
пер. Садовый, 7-5, 6-10.
09:00-17:00
Черноморский РЭС
Плановый ремонт МТП-5336
жил. массив «Червонный Хутор»
ул. Патриотическая.
09:00-17:00
Телефон для справок: 705-90-90.
Ремонтные работы производятся в соответствии с планами ремонта оборудования, согласованными с профильными структурными подразделениями одесской мэрии.