Отключение электроэнергии в Одессе на 26 июля

Центральный, Черноморский РЭС доводят до сведения одесситов, что 26 июля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия (возможны дополнения)

Центральный РЭС

Плановые ремонтные работы ТП 855(вых.2) ТП 184

ул. Самолетная, 12-18;

ул. Овидиопольская, 21-23;

ул. Прирельсовая, 3-19, 6-38;

ул. Среднефонтанская, 29-51, 26-28;

пер. Среднефонтанский, 16/18, 12;

пер. Садовый, 7-5, 6-10.

09:00-17:00

Черноморский РЭС

Плановый ремонт МТП-5336

жил. массив «Червонный Хутор»

ул. Патриотическая.

09:00-17:00

Телефон для справок: 705-90-90.

Ремонтные работы производятся в соответствии с планами ремонта оборудования, согласованными с профильными структурными подразделениями одесской мэрии.