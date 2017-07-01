За прошедшую неделю население Одессы пополнили пять пар близняшек

За прошедшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появились на свет 295 новорожденных. За неделю население Одессы пополнили пять пар близнецов, сообщает сайт горсовета.

Количественное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 151. Также за неделю увидели свет 144 новорожденных одесситки.

Наибольшее количество родов на минувшей неделе принято в городском роддоме №4, где появились на свет 67 малышей.

Областной перинатальный центр, расположенный в Суворовском районе Одессы, откроется после планового косметического ремонта и дезинфекции с 1 августа 2017 года. Госпитализация беременных, рожениц и родильниц в Одессе проводится во все пять городских роддомов в обычном режиме.