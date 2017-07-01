На улице Пушкинской «Горзелентрест» начал проводить работы по санитарной обрезке деревьев

Как сообщают очевидцы, работы ведутся на участке от улицы Еврейской до Жуковского, из-за чего движение по Пушкинской затруднено. Во избежание пробок и аварийных ситуаций сегодня лучше выбирать другие маршруты и не оставлять машины под деревьями.