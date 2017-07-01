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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Черноморске на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка

Категория: Новости


В Черноморске на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка

Происшествие произошло утром на улице Парковой. Там на глазах ошалевших прохожих автомобиль «Тойота» сбил пятилетнюю девочку, которая с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу.

Совершив наезд, водитель попытался скрыться, однако этому помешал один из прохожих, который вскочил в машину и вынул ключ зажигания.

Отметим, что собравшиеся едва не устроили над виновником наезда на ребенка суд Линча.

От «общественной расправы» его спасли только оперативно прибывшие на место полицейские.



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