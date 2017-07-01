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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Одесской «Виктории» оздоровятся почти две сотни детей из зоны АТО

Категория: Новости


В Одесской «Виктории» оздоровятся почти две сотни детей из зоны АТО

Об этом накануне сообщила вице-мэр Зинаида Цвиринько.

По ее словам, «накануне к нам приехали 182 ребенка из Донбасса. Они уже поселились в муниципальном лагере «Виктория» и смогли насладиться одесским морем».

По словам чиновника, для детей уже предусмотрена разнообразная познавательная программа. Правда, к сожалению, юные гости приехали только до первого августа.

Отметим, что городской голова Геннадий Труханов пообещал лично посетить лагерь и пообщаться с юными гостями Одессы.

Но сделать это он хочет под конец их пребывания в Одессе, «…когда они уже наберутся впечатлений».



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