Россия отказала Украине в выдаче бывшего заместителя начальника областного МВД Дмитрия Фучеджи, обвиняемого по делу «2 мая»

Как сообщает ИА «Громадське» со ссылкой на начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, Россия отказала в выдаче находившегося в международном розыске Дмитрия Фучеджи, поскольку тот является российским гражданином.

Добавим, что Дмитрий Фучеджи в Украине проходит по статьям, связанным с событиями 19 февраля 2014 года, когда состоялось нападение на общественников и журналистов, и 4 мая 2014 года, когда сторонники «Антимайдана» смогли отбить многих своих ранее задержанных активистов.