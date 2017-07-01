Проблемы инфраструктуры тормозят развитие туризма

В Одессе и области курортный сезон в самом разгаре. Гостей сосчитают по осени, а вот начинать подготовку к следующему сезону следует уже сейчас. По крайней мере, анализировать причины, по которым туристов в городе оказывается меньше, чем хотелось бы.

«Ознакомившись с «Программой развития туризма в г. Одессе на 2016-2020 годы», становится заметно, что ставка сделана на расширение перечня пиар-мероприятий, способных привлечь гостей города. Большинство из них вполне разумно и является действенным средством по развитию туризма, но следует понять, что никакие пиар-акции способствовать развитию туризма в регионе не будут без кардинального решения инфраструктурных проблем. И главной из них – транспортной», — комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Несмотря на то, что количество рейсов, принимаемых одесским аэропортом, увеличилось, окончательный ввод объекта запланирован только на конец 2017 – начало 2018 года. Зная, как у нас умеют «сдвигать сроки», можно только надеяться, что он заработает хотя бы к началу следующего курортного сезона. Тормозится развитие аэропорта еще и старой взлетно-посадочной полосой. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что необходимые 2 млрд грн на ее ремонт в бюджете есть, но для начала работ необходимо получить разрешение правительства. Но политического одобрения на их использование до сих пор нет.

В свою очередь, «скоростные» поезда «Укрзалізниці» не спасают ситуацию ни в смысле роста пассажиропотока, ни в смысле улучшения сервиса. Общественный транспорт страдает из-за отсутствия электронного билета, «отпугивает» внешним видом и поведением кондукторов. А ситуация с дорогами в области остается вообще одной из самых плохих в стране.

«Для развития Одессы и области как крупнейшего туристического центра необходим комплексный подход. Реклама может привлечь туриста впервые. Но если он столкнется с трудностями инфраструктуры, то даже самая лучшая реклама не заставит его вернуться еще раз. Поэтому, прежде всего, нужно решать инфраструктурные проблемы, что невозможно сделать усилиями только региональных властей. Да, регион способен зарабатывать деньги. Но для этого следует объединить усилия правительства, города и области. Президент и премьер-министр предлагают проявлять инициативу, но частные инвесторы подтянутся только тогда, когда увидят заинтересованность Киева в Одессе как «визитной карточке» Украины. К сожалению, пока это остается лишь на уровне деклараций», — отмечает Виктор Баранский.