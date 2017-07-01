Дональд Трамп: Украина пыталась саботировать мою предвыборную кампанию

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина пыталась саботировать его предвыборную кампанию, поддерживая кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом глава США написал в Twitter.

«Попытки Украины саботировать компанию Трампа — "аккуратно работают в поддержку Клинтон". Так где же расследование генпрокурора?» — написал Трамп.

Кроме того, он назвал очень слабой позицию генпрокурора Штатов Джеффа Сешнса касательно нарушений Хиллари Клинтон.

Напомним, в ходе предвыборной кампании в США представители Украины выражали свою поддержку Хиллари Клинтон. Когда оказалось, что победил ее соперник, украинских дипломатов критиковали за однозначную позицию, подчеркивая сложности, с которыми теперь предстоит столкнуться стране, налаживая связи.

При этом 20 июня состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с главой США Дональдом Трампом, после которой к прессе вышел только украинский лидер.