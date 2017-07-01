Как будет выглядеть iPhone 8

По предварительным данным, цена телефона новой модели составит 1100- 1200 долларов

Опубликованы кадры с изображением завершенного дизайна iPhone 8. Эти данные обнародовало издание Forbes.

В финальной версии вытянутый 5.8-дюймовый дисплей обрамлен сильно суженной рамкой - около 4 мм со всех сторон. Разьем для наушников после спорного удаления с предыдущей версии так и не вернут. А вот порт для зарядки Lightning оставили. Кроме того, с iPhone 7 перенесли стереодинамики.

Apple увеличит кнопку питания. Отмечается, что батарея будет разряжаться медленнее, чем раньше.

«Недостатком всех этих улучшений будет цена. IPhone 8 станет самым дорогим iPhone от Apple, и я слышал, что цена стартует от 1 тыс. 100 долларов до 1 тыс. 200 долларов», - пишет журналист издания.