Депутаты «Оппоблока» в горсовете отказываются ликвидировать фракцию

Исключённые из «Оппозиционного блока» депутаты Одесского городского совета уверяют, что фракция политсилы в городском депутатском собрании правомочна и продолжит свою работу.

Об этом, в частности, заявила руководитель фракции Оксана Гончарук, также попавшая в список исключённых из «Оппозиционного блока» депутатов горсовета.

По её словам, единственным правомочным способом прекращения деятельности фракции является желание самих её членов. По мнению Гончарук, для роспуска фракции «Оппозиционного блока» мало исключить её членов из партии: нужно, чтобы они собственноручно написали заявления о выходе из фракции. «По закону, нужно собственное желание самих депутатов. А его нет и не будет», — подчеркнула Гончарук.

Напомним, 29 июня пресс-служба одесского отделения «Оппозиционного блока» заявила об исключении из партии 8 из 12 депутатов Одесского горсовета от данной политической силы. Были исключены из партии 8 из 12 её членов, в т.ч. руководитель фракции Оксана Гончарук, а также депутаты Беженар, Вишняков, Иеремия, Коваль, Кулакевич, Новак и Рогачко. Сохранили партбилеты депутаты Еремица, Гиганов, Горин и Орлов. По официальной информации, причиной для исключения стало нарушение партийной дисциплины. Позже один из «правильных» депутатов Богдан Гиганов уточнил, что это нарушение заключалось в сотрудничестве с городскими властями.

Ввиду того, что минимальное количество депутатов, необходимое для создания фракции, составляет 5 человек, а после исключения их осталось лишь 4, то в «Оппозиционном блоке» констатировали, что фракция политсилы в горсовете более не правомочна и по факту прекратила своё существование. Сами же исключённые депутаты, как уже говорилось выше, с этим утверждением категорически не согласны и считают, что такие утверждения дискредитируют политсилу.