Государство лишает стипендий: как выжить украинским студентам?

Для многих учащихся вузов именно стипендия становится первым самостоятельным заработком. Конечно, размер государственных стипендий во все времена оставлял желать лучшего. Однако в последнее время в нашем государстве властьимущие лишили многих учащихся и этих мизерных выплат, буквально бросив на произвол судьбы большую часть украинского студенчества. Разумеется, что такая ситуация для многих является неприемлемой. Совмещать учёбу и работу довольно проблематично и не каждому по силам, кроме того далеко не многие работодатели соглашаются брать на работу студентов – неполный рабочий день и отпуск на время сессии крайне невыгодны собственникам частных фирм.

Но даже в такой ситуации можно привести пример человеческого отношения к студентам со стороны администрации вузов. В частности, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» процесс назначения академических стипендий является абсолютно прозрачным и в нём могут принимать участие все желающие студенты посредством органов студенческого самоуправления. Руководство университета делает всё для того, чтобы стипендии получали как можно больше студентов. Списки талантливых студентов, которые имеют особые достижения в науке, общественной деятельности и творчестве регулярно подают на присуждение стипендий Президента Украины, Верховной Рады, а также головы Одесского городского совета. В частности, в 2016-2017 годах ежемесячную стипендию Президента Украины в размере 2300 гривен получали студенты факультета международно-правовых отношений Виктория Музыка и Мария Столбова, студентка 5 курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции Юлия Ваврищук и студент Института уголовной юстиции Владимир Присяжнюк. Ежемесячной стипендии Верховной Рады также в размере 2300 гривен удостоились студентка факультета психологии, политологии и социологии Алёна Костынюк и студентка Института уголовной юстиции Ирина Садолинская. Студент 4 курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции и студентка социально-правового факультета Оксана Босак в 2016/2017 году получали ежемесячную стипендию мера Одессы.

В НУ «ОЮА» заботятся также и о спортсменах, которые обучаются либо обучались в университете. В третьем квартале 2017 года ежемесячную материальную помощь Одесской областной государственной администрации будут получать 3-х–кратный чемпион Европы, многократный призёр Европы и мира по сумо. Александр Вересюк и многократный чемпион по таиландскому боксу Константин Тришин.

В Одесской Юракадемии обучается более 200 детей-сирот, которые вообще не имеют родителей. Для того, чтобы помочь таким людям и дать им возможность получить высшее образование, руководство Национального университета «Одесская юридическая академия» предоставляет им ежемесячную материальную помощь, которой хватает на удовлетворение минимальных бытовых и жилищных затрат.

Кроме того, в университете традиционно отмечали студентов, достигших высоких успехов в учёбе, науке и общественной деятельности стипендией президента университета, академика Сергея Кивалова, а также именными стипендиями выдающихся деятелей Одесской юридической школы профессора Середы, профессора Червоного, профессора Нудели, профессора Сурилова, профессора Колмакова.