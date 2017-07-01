Одесса творила, ставила рекорды и читала вслух

Казалось бы, всего одна летняя неделя… Даже не капля в масштабах истории. А сколько событий – позитивных, добрых, наполненных и юмором, и гордостью за наш город!

Судите сами: набережная Ланжерона обогатилась новым арт-объектом – творением одесского скульптора Михаила Ревы. Он представляет из себя дверь, именуемую входом в Дом Солнца. Каково?! Так и хочется возгласить: «Знай наших!».

Эта волшебная дверь, которую одесситы назвали «порталом во все самое лучшее» только появилась на набережной Ланжерона, но уже стала своеобразным значимым и многогранным символом. Еще бы: ведь это не просто дверь, она ведет в Дом Солнца, через нее можно совершенно по-новому увидеть удивительный одесский рассвет над морем. Надпись «Domus Solis» (Дом Солнца) на двери говорит сама за себя…

Как рассказывает Михаил Рева, создание арт-объекта заняло у него более полугода, а своеобразным его «прототипом» стала настоящая дверь, которая когда-то украшала старый одесский двор.

– Она нашла здесь свое место, и, думаю, проживет большую жизнь. Здесь написана и фраза, которую часто можно отыскать в старых одесских домах – «Salve», что означает: «Я приветствую тебя». А всех нас приветствует Солнце, – рассказал на открытии арт-объекта Михаил Рева.

Дверь в Дом Солнца торжественно, под прекрасную музыку в исполнении струнного квартета, открыли мэр Одессы Геннадий Труханов, Михаил Жванецкий и, конечно же, создатель новой достопримечательности Михаил Рева.

Еще одно событие – недавний литературный флешмоб, прошедший в день рождения Исаака Бабеля.

«Одесса читает. Одессу читают» – таково его название, а приняли в нем участие сотни человек. Как это происходило? Люди, выстроившись в длинную цепочку от Литературного музея (ул. Ланжероновская, 2) до памятника Исааку Бабелю (ул. Ришельевская, 17), одновременно читали отрывки из произведений одесских писателей на более чем двух десятках языков мира. А потом все участники переместились к памятнику Исааку Бабелю, где декламация любимых одесских произведений продолжилась уже устами специально приглашенных гостей – представителей дипломатических миссий, известных одесситов.

Акция, ставшая признанием в любви к Одессе, прошла при поддержке мэрии города, Всемирного клуба одесситов и Одесского литературного музея.

Произведения Бабеля, Катаева, Ильфа и Петрова, Багрицкого, Олеши, Жаботинского и других писателей, так или иначе связанных с Одессой, читали на украинском, русском, молдавском, армянском, японском, английском, немецком, китайском, французском, грузинском, эстонском, латышском, греческом, фарси и других языках.

Но и это еще не все! Одесситы совершили еще одно чудо – шоколадное. Они создали из этого вкусного продукта мастера-шоколатье ростом 2 метра 05 сантиметров. И что же? Теперь этот «человечек» занял свое достойное место в Книге рекордов Украины!

Произошло это во Всемирный день шоколада: публике был представлен шоколадный человек с глобусом в руке.

Как рассказывает учредитель компании «Kiss Chocolaterie» Анна Варваренко, где и был изготовлен шоколатье, глобус в его руках символизирует тот факт, что практически во всем мире (45-ти странах) люди лакомились нашим одесским шоколадом.

– Каждый зарегистрированный рекорд в Одессе – очередное доказательство того, что здесь есть множество интересного и для одесситов, и для гостей города, причем, не только в туристический период, но и круглый год. Каждый подобный рекорд – напоминание о том, что в нашей жизни всегда есть место празднику, о том, что есть люди, которые стремятся сделать свой город и страну лучше, – говорит представитель Национального реестра рекордов Украины Дмитрий Яицкий.

Как рассказал шеф-кондитер, шоколатье Руслан Громаковский, один из авторов шоколадного гиганта, для создания фигуры-гиганта понадобилось более тридцати килограммов бельгийского шоколада и 80 часов ручной работы. Кстати, именно с Руслана и лепилась шоколадная фигура.

Рекорд состоялся! Он был официально зарегистрирован, мастера получили соответствующий диплом, а после этого кондитеры предоставили всем желающим открытый доступ к рекордной скульптуре: каждый смог сделать фото на фоне новой одесской достопримечательности. Кстати, до 11 августа она будет открыта для всех желающих с ней познакомиться – на ул. Ришельевской, 5. Потом шоколадного «парня» переплавят и создадут, вероятно, какое-нибудь очередное шоколадное чудо.

Неделя, переполненная приятными и радостными событиями, промелькнула, и одесское лето вступило в свой зенит – будем надеяться, не менее насыщенный и позитивный.