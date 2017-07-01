Одесские спасатели получили технику для работы в штормовых условиях

Правда, пока в одном экземпляре. Накануне на Морвокзале сотрудники ГСЧС в Одесской области торжественно приняли на баланс первый специализированный спасательный катер, позволяющий выходить в море и проводить спасательные операции даже в условиях шестибального шторма.

Как отметил присутствовавший на церемонии губернатор Максим Степанов, получение такого катера «…позволит впредь не допускать трагедий, наподобие той, что произошла в 2015 году в Затоке. Тогда вследствие аварии рыболовецкого катера «Иволга» погибли двадцать человека два человека!»

Губернатор отметил, что «…ранее у спасателей не было техники , позволяющей работать даже в условиях 2-х бального шторма. Теперь- есть!»

Отметим, однако, что катер, стоимость которого составляет около трех миллионов гривен, в Одесской области присутствует пока только в одном экземпляре. Поэтому своевременно спасти оказавшихся в штормовом море людей он сможет лишь в том случае, если ЧП произойдет в непосредственной близости от его дислокации.

В противном случае, несмотря на высокие скоростные качества этого судна, оно может просто не успеть предотвратить трагедию .

Ведь, как, кстати, показал и трагический случай с «Иволгой», в таких ситуациях счет идет буквально на минуты.