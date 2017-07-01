ДТП забрало в Одессе новую жизнь

Трагедия произошла накануне вечером на улице Грушевского.

Там женщину, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу на большой скорости сбил внедорожник .

При этом пострадавшую, которая от полученных травм погибла на месте, автомобиль протащил по земле еще около двадцати метров!

Виновник трагического ДТП скрылся с места происшествия, бросив поврежденный автомобиль.

В настоящее время его разыскивают сотрудники Патрульной полиции.

Пока информации о задержании нет .