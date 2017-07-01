ДТП забрало в Одессе новую жизнь

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Трагедия произошла накануне вечером на улице Грушевского.
Там женщину, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу на большой скорости сбил внедорожник .
При этом пострадавшую, которая от полученных травм погибла на месте, автомобиль протащил по земле еще около двадцати метров!
Виновник трагического ДТП скрылся с места происшествия, бросив поврежденный автомобиль.
В настоящее время его разыскивают сотрудники Патрульной полиции.
Пока информации о задержании нет .