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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

ДТП забрало в Одессе новую жизнь

Категория: Новости


ДТП забрало в Одессе новую жизнь

Трагедия произошла накануне вечером на улице Грушевского.

Там женщину, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу на большой скорости сбил внедорожник .

При этом пострадавшую, которая от полученных травм погибла на месте, автомобиль протащил по земле еще около двадцати метров!

Виновник трагического ДТП скрылся с места происшествия, бросив поврежденный автомобиль.

В настоящее время его разыскивают сотрудники  Патрульной полиции.

Пока информации о задержании нет .



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