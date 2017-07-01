«Инфоксводоканал» напомнил о новых тарифах на централизованное водоснабжение

Филиал «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» напомнил о новых тарифах на централизованное водоснабжение и водоотведение, которые будут введены в действие с 28 июля.

«Постановлениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 11.07.2017 г.. №907 и №908 установлены следующие тарифы для потребителей филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс»:

а) на централизованное водоснабжение:

— потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения — 2,74 грн. за 1 м3 без НДС (3,288 грн. за 1 м3 с НДС);

-потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения — 7,79 грн. за 1 м3 без НДС (9,348 грн. за 1 м3 с НДС);

б) на централизованное водоотведение:

— потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного и водоотведения — 1,68 грн. за 1 м3 без НДС (2,016 грн. за 1 м3 с НДС);

-потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного и водоотведения — 5,68 грн. за 1 м3 без НДС (6,816 грн. за 1 м3 с НДС);

в) услуги по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) — 8,50 грн. за 1 без НДС (10,20 грн. за 1 м3 с НДС);

г) услуги по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) — 6,20 грн. за 1 м3 без НДС (7,44 грн. за 1 м3 с НДС).

Постановления вступают в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования в официальном печатном издании — газете «Урядовый курьер», — говорится в сообщении.