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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Одесситы стали меньше пользоваться услугами пассажирского транспорта

Категория: Новости

Одесситы стали меньше пользоваться услугами пассажирского транспорта

В январе-июне 2017-го года жители Одесской области стали меньше пользоваться услугами пассажирского транспорта.

Об этом сообщает региональная служба статистики.
По данным ведомства, за первое полугодие 2017-го года количество пассажиров, воспользовавшихся услугами транспорта в Одесской области, сократилось на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года. 
В частности, число пассажиров на автотранспорте сократилось на 11,7%, услугами троллейбусов пользовались на 10,8% меньше людей, чем год назад. Относительно стабильны оказались пассажирские перевозки железнодорожным транспортом (+0,1%) и трамваями (-2,9%).


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