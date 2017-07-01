Одесситы стали меньше пользоваться услугами пассажирского транспорта

В январе-июне 2017-го года жители Одесской области стали меньше пользоваться услугами пассажирского транспорта.

Об этом сообщает региональная служба статистики.

По данным ведомства, за первое полугодие 2017-го года количество пассажиров, воспользовавшихся услугами транспорта в Одесской области, сократилось на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года.

В частности, число пассажиров на автотранспорте сократилось на 11,7%, услугами троллейбусов пользовались на 10,8% меньше людей, чем год назад. Относительно стабильны оказались пассажирские перевозки железнодорожным транспортом (+0,1%) и трамваями (-2,9%).