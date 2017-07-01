За обвал балкона оштрафовали на 1,5 млн гривен

Государственная архитектурно-строительная инспекция за нарушение градостроительного законодательства наложила на предприятие штрафные санкции в размере 1,5 млн гривен.

Так, Прокуратура Приморского района открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 275 УК Украины – нарушение правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Согласно материалам дела, заказчик гостиничного комплекса осуществлял строительство с нарушением требований законодательства о регулировании градостроительной деятельности. Это привело к обвалу балкона и демонтажу ригели на 13-14 этажах.

Данные работы ведутся без разрешительных документов на проведение строительства.