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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

За обвал балкона оштрафовали на 1,5 млн гривен

Категория: Новости

Государственная архитектурно-строительная инспекция за нарушение градостроительного законодательства наложила на предприятие штрафные санкции в размере 1,5 млн гривен.

Так, Прокуратура Приморского района открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 275 УК Украины – нарушение правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Согласно материалам дела, заказчик гостиничного комплекса осуществлял строительство с нарушением требований законодательства о регулировании градостроительной деятельности. Это привело к обвалу балкона и демонтажу ригели на 13-14 этажах.

Данные работы ведутся без разрешительных документов на проведение строительства.



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