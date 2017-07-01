Общественно - политическая газета "СЛОВО"
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Сегодня, 17:00
Затока с высоты птичьего полета (видео)
Категория:
Новости
Проект Ukraїner показал Затоку с высоты птичьего полета.
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