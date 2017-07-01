Немного о погоде: в Одессе объявлено штормовое предупреждение

На сегодня, 26 июля, по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: усиление ветра, гроза, град. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Порывы юго–восточного ветра — 9–14 м/с, принесут на Одесский регион переменную облачность. Во время грозы ветер усилится —15–20 м/с. Возможен град.

Температура воздуха ночью 21–23ºС, днем — 26–28ºС со знаком плюс.

Морская вода прогреется 22–23ºС.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, в регионе сохраняется чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность с 26 по 31 июля.