На Трассе Здоровья появился велопатруль

Полицейские будут охранять общественный порядок на территории от Аркадии до Ланжерона. Правоохранители для быстрого передвижения по прибрежной зоне будут использовать электровелосипеды.

"Сегодня мы получили лайкбайки для выполнения задач по охране общественного порядка в курортной зоне Одессы. Не словом, а делом люди помогают нам в поддержании общественного порядка в Одессе", – рассказал замначальника облполиции Сергей Махотин.

По его словам, правоохранители приступили к несению службы с 25 июля.