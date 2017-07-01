Одесские полицейские взялись за тотальную проверку таксомоторных компаний

Причем, как говориться, буквально «засучив рукава».

Об этом рассказала нашему корреспонденту депутат горсовета, представитель фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова» Светлана Осауленко.

По ее словам, соответствующая информация содержится в ответе руководителя ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина на депутатский запрос, направленный госсоветом по инициативе «Украинской Морской партии Сергея Кивалова».

Светлана Осауленко напомнила, что запрос был направлен еще на прошлой сессии.

Непосредственным основанием для него стало жуткое убийство таксистом 17-ти летней студентки Одесской Национальной Юридической академии.

Тогда автор запроса Светлана Осауленко обратила особое внимание на то, что за людьми, занимающимися таксомоторными перевозками, как, собственно, и за организующими этот вид перевозок компаниями практически нет никакого надзора. Дошло до того, что водители даже проходят психологического освидетельствования., да и медицинского контроля вообще.

«В результате таксистами могут стать практически кто угодно!» -отмечено в запросе.

Поэтому, по убеждению депутатов «Украинской морской партии Сергея Кивалова», садясь в такси, одесситы и гости города фактически рискуют не только здоровьем, но и жизнью.

И вот теперь руководитель ГУНП в Одесской области рапортует, что полицейские активно взялись за проверку таксомоторных компаний и задействованных в них водителей.

Причем не только на наличие документов о психической адекватности, но и о состоянии здоровья вообще и на наличие требуемой для пасссаажирских перевозок водительской квалификации.

При этом , по словам Светланы Осауленко, полицейское руководство пообещало, что проверки будут теперь проводиться регулярно, что должно обеспечить безопасность пассажирских перевозок.

Напомним, что на прошлой сессии горсовета запрос, представленный депутатами Укрианской морской партии Сергея Кивалова депутаты всех фракций городского совета.