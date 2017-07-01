«Украинская морская партия Сергея Кивалова» активно участвует в разработке программы обеспечения доступного жилья для бюджетников и поддерживает ее реализацию

Об этом рассказала депутат горсовета, представитель фракции «Украинской Морской партии Сергея Кивалова» Светлана Осауленко.

По ее словам, «необходимо мотивировать граждан идти работать в органы местного самоуправления!»

И одним из очень существенных мотиваторов является возможность приобретения хорошего жилья по доступным ценам и по доступному банковскому кредиту.

Она отметила, что ранее город не менее десяти лет не стоил коммунального жилья. Таким образом дом на тридцать восемь квартир, который сейчас строят, является пока первым.

Отметим, что по информации вице-мэра Петра Рябоконя, «… стоимость этого жилья не будет превышать 12 тысяч гривен за квадратный метр. Таким образом, цена однокомнатной новой квартиры, полностью подготовленной к заселению, составляет около пятнадцати тысяч в долларовом эквиваленте. Из которых реально заплатить новому владельцу, даже с учетом выплаты кредитной ставки, придется лишь одиннадцать тысяч. Остальную сумму добавит город!»