В Одессе строительная компания продает квартиры в несуществующих домах

Об этом в ходе сессии горсовета рассказал представитель фракции «Украинская Морская партия Сепргея Кивалова» Николай Крикливый.

По его словам, на одном известном городском сайте, на котором содержится информация о продаже недвижимости, появилась информация, ко компания «Кадор» продает квартиры в высотном дломе, расположенном, судя по адресу на территории пансионата «Красные Зори»!

К которой компания-застройщик не имеет никакого отношения!»

Как сообщил Николай Крикливый, данная территория находится на балансе «Укрпрофздравницы» и вопрос о ее передаче другому владельцу даже не обсуждался!

По его убеждению, таким образом, речь идет, по сути, о мошенничестве и об этом необходимо поставить в известность как одесситов, так и гостей города. Которые, не подозревая о реальном положении дел, могут «клюнуть» на это сообщение.

Предложение депутата целиком поддержал и городской голова Геннадий Труханов.

Причем, по его словам, в этой ситуации прослеживается целая схема.,

«Недобросовестные строители намеренно размещают такую информацию, чтобы люди вносили деньги. При этом они отнюдь не собираются исчезать с этими деньгами. Просто когда станет компания поставит вопрос о выделении земли, на что не имеет никакого права к нам придут уже не непорядочные застройщики, а вполне добропорядочные граждане, жители города, которые будут требовать предоставить под строительство означенный участок земли, поскольку они уже купили там квартиры, вложив в это практически все свои честно заработанные «кровные»! И нам придется долго и напряженно думать, как выходить из такой ситуации! - рассказал мэр.

Поэтому он целиком поддержал предложение представителя «Украинской морской партии Сергея Кивалова»о предоставлении максимально широкой гласности информацию о готовящейся афере и поддержал привлечь к этому максимально возможное количество СМИ.